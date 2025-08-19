FiyatlarBölümler
Dövizler / DVN
Geri dön - Hisse senetleri

DVN: Devon Energy Corporation

33.96 USD 1.04 (2.97%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DVN fiyatı bugün -2.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.92 ve Yüksek fiyatı olarak 34.80 aralığında işlem gördü.

Devon Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVN haberleri

Günlük aralık
33.92 34.80
Yıllık aralık
25.89 43.30
Önceki kapanış
35.00
Açılış
34.79
Satış
33.96
Alış
34.26
Düşük
33.92
Yüksek
34.80
Hacim
9.987 K
Günlük değişim
-2.97%
Aylık değişim
-5.67%
6 aylık değişim
-9.44%
Yıllık değişim
-12.36%
21 Eylül, Pazar