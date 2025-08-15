Валюты / DVN
DVN: Devon Energy Corporation
34.96 USD 1.19 (3.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DVN за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.89, а максимальная — 35.12.
Следите за динамикой Devon Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DVN
Дневной диапазон
33.89 35.12
Годовой диапазон
25.89 43.30
- Предыдущее закрытие
- 33.77
- Open
- 34.02
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- Low
- 33.89
- High
- 35.12
- Объем
- 11.073 K
- Дневное изменение
- 3.52%
- Месячное изменение
- -2.89%
- 6-месячное изменение
- -6.77%
- Годовое изменение
- -9.78%
