DOMO: Domo Inc - Class B

18.06 USD 0.31 (1.75%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DOMO fiyatı bugün 1.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.59 ve Yüksek fiyatı olarak 18.08 aralığında işlem gördü.

Domo Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.59 18.08
Yıllık aralık
6.01 18.08
Önceki kapanış
17.75
Açılış
17.81
Satış
18.06
Alış
18.36
Düşük
17.59
Yüksek
18.08
Hacim
2.282 K
Günlük değişim
1.75%
Aylık değişim
27.36%
6 aylık değişim
133.64%
Yıllık değişim
140.16%
21 Eylül, Pazar