Divisas / DOMO
DOMO: Domo Inc - Class B
17.15 USD 0.28 (1.66%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOMO de hoy ha cambiado un 1.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.72, mientras que el máximo ha alcanzado 17.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Domo Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
16.72 17.30
Rango anual
6.01 17.88
- Cierres anteriores
- 16.87
- Open
- 16.82
- Bid
- 17.15
- Ask
- 17.45
- Low
- 16.72
- High
- 17.30
- Volumen
- 1.178 K
- Cambio diario
- 1.66%
- Cambio mensual
- 20.94%
- Cambio a 6 meses
- 121.86%
- Cambio anual
- 128.06%
