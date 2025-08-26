KurseKategorien
Währungen / DOMO
Zurück zum Aktien

DOMO: Domo Inc - Class B

17.82 USD 0.07 (0.39%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DOMO hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.80 bis zu einem Hoch von 17.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Domo Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOMO News

Tagesspanne
17.80 17.84
Jahresspanne
6.01 17.97
Vorheriger Schlusskurs
17.75
Eröffnung
17.81
Bid
17.82
Ask
18.12
Tief
17.80
Hoch
17.84
Volumen
57
Tagesänderung
0.39%
Monatsänderung
25.67%
6-Monatsänderung
130.53%
Jahresänderung
136.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K