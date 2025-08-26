Währungen / DOMO
DOMO: Domo Inc - Class B
17.82 USD 0.07 (0.39%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOMO hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.80 bis zu einem Hoch von 17.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Domo Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.80 17.84
Jahresspanne
6.01 17.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.75
- Eröffnung
- 17.81
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Tief
- 17.80
- Hoch
- 17.84
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- 25.67%
- 6-Monatsänderung
- 130.53%
- Jahresänderung
- 136.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K