Devises / DOMO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DOMO: Domo Inc - Class B
18.06 USD 0.31 (1.75%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DOMO a changé de 1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.59 et à un maximum de 18.08.
Suivez la dynamique Domo Inc - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOMO Nouvelles
- Domo, Inc. (DOMO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Are Computer and Technology Stocks Lagging MongoDB (MDB) This Year?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Domo (DOMO) is a Great Choice
- Citizens stock price target maintained at $20 by JMP, cites strong leads
- Domo: Flatlined Growth Is A Major Red Flag (NASDAQ:DOMO)
- 5 Stock Picks Last Month From Wall Street's Most Accurate Analysts - eBay (NASDAQ:EBAY), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Domo Reports First NonGAAP Profit
- Why Domo Stock Is Plummeting Today
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Domo stock price target raised to $20 by Cantor Fitzgerald on partnerships
- Cooper Companies Posts Downbeat Sales, Joins NetApp, Urban Outfitters, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Cooper Companies (NASDAQ:COO), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Domo stock falls 13% despite earnings beat as JMP reiterates bullish view
- DA Davidson assumes coverage on Domo stock with Neutral rating
- Domo earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Why Domo Stock Crushed the Market Again Today
- Earnings call transcript: Domo Q2 2025 sees stock surge on positive EPS
- Domo Posts 8% Margin Gain in Fiscal Q2
- Domo stock rises after strengthening AWS partnership for AI solutions
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
- Domo signs strategic collaboration agreement with AWS
- Why Domo Stock Rocketed More Than 16% Higher Today
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
Range quotidien
17.59 18.08
Range Annuel
6.01 18.08
- Clôture Précédente
- 17.75
- Ouverture
- 17.81
- Bid
- 18.06
- Ask
- 18.36
- Plus Bas
- 17.59
- Plus Haut
- 18.08
- Volume
- 2.282 K
- Changement quotidien
- 1.75%
- Changement Mensuel
- 27.36%
- Changement à 6 Mois
- 133.64%
- Changement Annuel
- 140.16%
20 septembre, samedi