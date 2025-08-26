КотировкиРазделы
DOMO: Domo Inc - Class B

16.87 USD 0.44 (2.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOMO за сегодня изменился на -2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.66, а максимальная — 17.39.

Следите за динамикой Domo Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости DOMO

Дневной диапазон
16.66 17.39
Годовой диапазон
6.01 17.88
Предыдущее закрытие
17.31
Open
17.35
Bid
16.87
Ask
17.17
Low
16.66
High
17.39
Объем
871
Дневное изменение
-2.54%
Месячное изменение
18.97%
6-месячное изменение
118.24%
Годовое изменение
124.34%
