Валюты / DOMO
DOMO: Domo Inc - Class B
16.87 USD 0.44 (2.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOMO за сегодня изменился на -2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.66, а максимальная — 17.39.
Следите за динамикой Domo Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.66 17.39
Годовой диапазон
6.01 17.88
- Предыдущее закрытие
- 17.31
- Open
- 17.35
- Bid
- 16.87
- Ask
- 17.17
- Low
- 16.66
- High
- 17.39
- Объем
- 871
- Дневное изменение
- -2.54%
- Месячное изменение
- 18.97%
- 6-месячное изменение
- 118.24%
- Годовое изменение
- 124.34%
