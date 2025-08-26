통화 / DOMO
DOMO: Domo Inc - Class B
18.06 USD 0.31 (1.75%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOMO 환율이 오늘 1.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.59이고 고가는 18.08이었습니다.
Domo Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
17.59 18.08
년간 변동
6.01 18.08
- 이전 종가
- 17.75
- 시가
- 17.81
- Bid
- 18.06
- Ask
- 18.36
- 저가
- 17.59
- 고가
- 18.08
- 볼륨
- 2.282 K
- 일일 변동
- 1.75%
- 월 변동
- 27.36%
- 6개월 변동
- 133.64%
- 년간 변동율
- 140.16%
20 9월, 토요일