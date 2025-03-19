- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
DISV fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.54 ve Yüksek fiyatı olarak 35.71 aralığında işlem gördü.
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DISV haberleri
Sıkça sorulan sorular
What is DISV stock price today?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value stock is priced at 35.67 today. It trades within 0.14%, yesterday's close was 35.62, and trading volume reached 588. The live price chart of DISV shows these updates.
Does Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value stock pay dividends?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value is currently valued at 35.67. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 22.79% and USD. View the chart live to track DISV movements.
How to buy DISV stock?
You can buy Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value shares at the current price of 35.67. Orders are usually placed near 35.67 or 35.97, while 588 and 0.25% show market activity. Follow DISV updates on the live chart today.
How to invest into DISV stock?
Investing in Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value involves considering the yearly range 25.47 - 36.03 and current price 35.67. Many compare 4.18% and 22.28% before placing orders at 35.67 or 35.97. Explore the DISV price chart live with daily changes.
What are Dimensional International Small Cap Value ETF stock highest prices?
The highest price of Dimensional International Small Cap Value ETF in the past year was 36.03. Within 25.47 - 36.03, the stock fluctuated notably, and comparing with 35.62 helps spot resistance levels. Track Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value performance using the live chart.
What are Dimensional International Small Cap Value ETF stock lowest prices?
The lowest price of Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) over the year was 25.47. Comparing it with the current 35.67 and 25.47 - 36.03 shows potential long-term entry points. Watch DISV moves on the chart live for more details.
When did DISV stock split?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 35.62, and 22.79% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 35.62
- Açılış
- 35.58
- Satış
- 35.67
- Alış
- 35.97
- Düşük
- 35.54
- Yüksek
- 35.71
- Hacim
- 588
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 4.18%
- 6 aylık değişim
- 22.28%
- Yıllık değişim
- 22.79%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8