DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
Der Wechselkurs von DISV hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.54 bis zu einem Hoch von 35.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DISV heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) notiert heute bei 35.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.62 und das Handelsvolumen erreichte 588. Das Live-Chart von DISV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DISV Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value wird derzeit mit 35.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DISV zu verfolgen.
Wie kaufe ich DISV-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) zum aktuellen Kurs von 35.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.67 oder 35.97 platziert, während 588 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DISV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DISV-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value müssen die jährliche Spanne 25.47 - 36.03 und der aktuelle Kurs 35.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.18% und 22.28%, bevor sie Orders zu 35.67 oder 35.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DISV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional International Small Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) im vergangenen Jahr lag bei 36.03. Innerhalb von 25.47 - 36.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional International Small Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) im Laufe des Jahres betrug 25.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.67 und der Spanne 25.47 - 36.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DISV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DISV statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.62 und 22.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.62
- Eröffnung
- 35.58
- Bid
- 35.67
- Ask
- 35.97
- Tief
- 35.54
- Hoch
- 35.71
- Volumen
- 588
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 4.18%
- 6-Monatsänderung
- 22.28%
- Jahresänderung
- 22.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8