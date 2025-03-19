- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
El tipo de cambio de DISV de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.54, mientras que el máximo ha alcanzado 35.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DISV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DISV hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) se evalúa hoy en 35.66. El instrumento se negocia dentro de 0.11%; el cierre de ayer ha sido 35.62 y el volumen comercial ha alcanzado 204. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DISV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value se evalúa actualmente en 35.66. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.75% y USD. Monitoree los movimientos de DISV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DISV?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) al precio actual de 35.66. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.66 o 35.96, mientras que 204 y 0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DISV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DISV?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value implica tener en cuenta el rango anual 25.47 - 36.03 y el precio actual 35.66. Muchos comparan 4.15% y 22.25% antes de colocar órdenes en 35.66 o 35.96. Estudie los cambios diarios de precios de DISV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional International Small Cap Value ETF?
El precio más alto de Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) en el último año ha sido 36.03. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.47 - 36.03, una comparación con 35.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional International Small Cap Value ETF?
El precio más bajo de Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) para el año ha sido 25.47. La comparación con los actuales 35.66 y 25.47 - 36.03 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DISV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DISV?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.62 y 22.75% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.62
- Open
- 35.58
- Bid
- 35.66
- Ask
- 35.96
- Low
- 35.54
- High
- 35.67
- Volumen
- 204
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 4.15%
- Cambio a 6 meses
- 22.25%
- Cambio anual
- 22.75%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8