DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
A taxa do DISV para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.54 e o mais alto foi 35.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DISV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DISV hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) está avaliado em 35.66. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 35.62, e o volume de negociação atingiu 503. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DISV em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value está avaliado em 35.66. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.75% e USD. Monitore os movimentos de DISV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DISV?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) pelo preço atual 35.66. Ordens geralmente são executadas perto de 35.66 ou 35.96, enquanto 503 e 0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DISV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DISV?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value envolve considerar a faixa anual 25.47 - 36.03 e o preço atual 35.66. Muitos comparam 4.15% e 22.25% antes de enviar ordens em 35.66 ou 35.96. Estude as mudanças diárias de preço de DISV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional International Small Cap Value ETF?
O maior preço de Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) no último ano foi 36.03. As ações oscilaram bastante dentro de 25.47 - 36.03, e a comparação com 35.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional International Small Cap Value ETF?
O menor preço de Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) no ano foi 25.47. A comparação com o preço atual 35.66 e 25.47 - 36.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DISV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DISV?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.62 e 22.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.62
- Open
- 35.58
- Bid
- 35.66
- Ask
- 35.96
- Low
- 35.54
- High
- 35.68
- Volume
- 503
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 4.15%
- Mudança de 6 meses
- 22.25%
- Mudança anual
- 22.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8