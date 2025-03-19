- Обзор рынка
DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
Курс DISV за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.52, а максимальная — 35.66.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DISV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DISV сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) сегодня оценивается на уровне 35.62. Инструмент торгуется в пределах 0.51%, вчерашнее закрытие составило 35.44, а торговый объем достиг 503. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DISV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value в настоящее время оценивается в 35.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.62% и USD. Отслеживайте движения DISV на графике в реальном времени.
Как купить акции DISV?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) по текущей цене 35.62. Ордера обычно размещаются около 35.62 или 35.92, тогда как 503 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DISV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DISV?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value предполагает учет годового диапазона 25.47 - 36.03 и текущей цены 35.62. Многие сравнивают 4.03% и 22.11% перед размещением ордеров на 35.62 или 35.92. Изучайте ежедневные изменения цены DISV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional International Small Cap Value ETF?
Самая высокая цена Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 25.47 - 36.03, сравнение с 35.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional International Small Cap Value ETF?
Самая низкая цена Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) за год составила 25.47. Сравнение с текущими 35.62 и 25.47 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DISV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DISV?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.44 и 22.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.44
- Open
- 35.64
- Bid
- 35.62
- Ask
- 35.92
- Low
- 35.52
- High
- 35.66
- Объем
- 503
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 4.03%
- 6-месячное изменение
- 22.11%
- Годовое изменение
- 22.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8