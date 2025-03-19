КотировкиРазделы
DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value

35.62 USD 0.18 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DISV за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.52, а максимальная — 35.66.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DISV сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) сегодня оценивается на уровне 35.62. Инструмент торгуется в пределах 0.51%, вчерашнее закрытие составило 35.44, а торговый объем достиг 503. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DISV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value?

Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value в настоящее время оценивается в 35.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.62% и USD. Отслеживайте движения DISV на графике в реальном времени.

Как купить акции DISV?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value (DISV) по текущей цене 35.62. Ордера обычно размещаются около 35.62 или 35.92, тогда как 503 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DISV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DISV?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value предполагает учет годового диапазона 25.47 - 36.03 и текущей цены 35.62. Многие сравнивают 4.03% и 22.11% перед размещением ордеров на 35.62 или 35.92. Изучайте ежедневные изменения цены DISV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional International Small Cap Value ETF?

Самая высокая цена Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 25.47 - 36.03, сравнение с 35.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional International Small Cap Value ETF?

Самая низкая цена Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) за год составила 25.47. Сравнение с текущими 35.62 и 25.47 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DISV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DISV?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.44 и 22.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.52 35.66
Годовой диапазон
25.47 36.03
Предыдущее закрытие
35.44
Open
35.64
Bid
35.62
Ask
35.92
Low
35.52
High
35.66
Объем
503
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
4.03%
6-месячное изменение
22.11%
Годовое изменение
22.62%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8