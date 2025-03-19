DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
今日DISV汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点35.54和高点35.67进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DISV股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value股票今天的定价为35.66。它在0.11%范围内交易，昨天的收盘价为35.62，交易量达到204。DISV的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value目前的价值为35.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.75%和USD。实时查看图表以跟踪DISV走势。
如何购买DISV股票？
您可以以35.66的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value股票。订单通常设置在35.66或35.96附近，而204和0.22%显示市场活动。立即关注DISV的实时图表更新。
如何投资DISV股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value需要考虑年度范围25.47 - 36.03和当前价格35.66。许多人在以35.66或35.96下订单之前，会比较4.15%和。实时查看DISV价格图表，了解每日变化。
Dimensional International Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional International Small Cap Value ETF的最高价格是36.03。在25.47 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value的绩效。
Dimensional International Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional International Small Cap Value ETF（DISV）的最低价格为25.47。将其与当前的35.66和25.47 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DISV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DISV股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.62和22.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.62
- 开盘价
- 35.58
- 卖价
- 35.66
- 买价
- 35.96
- 最低价
- 35.54
- 最高价
- 35.67
- 交易量
- 204
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 4.15%
- 6个月变化
- 22.25%
- 年变化
- 22.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8