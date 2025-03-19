- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
Il tasso di cambio DISV ha avuto una variazione del 0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.52 e ad un massimo di 35.66.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DISV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DISV oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value sono prezzate a 35.62. Viene scambiato all'interno di 0.51%, la chiusura di ieri è stata 35.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 503. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DISV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value è attualmente valutato a 35.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DISV.
Come acquistare azioni DISV?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value al prezzo attuale di 35.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.62 o 35.92, mentre 503 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DISV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DISV?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value implica considerare l'intervallo annuale 25.47 - 36.03 e il prezzo attuale 35.62. Molti confrontano 4.03% e 22.11% prima di effettuare ordini su 35.62 o 35.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DISV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Small Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional International Small Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 36.03. All'interno di 25.47 - 36.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Small Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) nel corso dell'anno è stato 25.47. Confrontandolo con gli attuali 35.62 e 25.47 - 36.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DISV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DISV?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.44 e 22.62%.
- Chiusura Precedente
- 35.44
- Apertura
- 35.64
- Bid
- 35.62
- Ask
- 35.92
- Minimo
- 35.52
- Massimo
- 35.66
- Volume
- 503
- Variazione giornaliera
- 0.51%
- Variazione Mensile
- 4.03%
- Variazione Semestrale
- 22.11%
- Variazione Annuale
- 22.62%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8