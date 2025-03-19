- Aperçu
DISV: Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value
Le taux de change de DISV a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.52 et à un maximum de 35.66.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DISV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DISV aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value est cotée à 35.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.51%, a clôturé hier à 35.44 et son volume d'échange a atteint 503. Le graphique en temps réel du cours de DISV présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value est actuellement valorisé à 35.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DISV.
Comment acheter des actions DISV ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value au cours actuel de 35.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.62 ou de 35.92, le 503 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DISV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DISV ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.47 - 36.03 et le prix actuel 35.62. Beaucoup comparent 4.03% et 22.11% avant de passer des ordres à 35.62 ou 35.92. Consultez le graphique du cours de DISV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional International Small Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional International Small Cap Value ETF l'année dernière était 36.03. Au cours de 25.47 - 36.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional International Small Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) sur l'année a été 25.47. Sa comparaison avec 35.62 et 25.47 - 36.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DISV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DISV a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional International Small Cap Value a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.44 et 22.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.44
- Ouverture
- 35.64
- Bid
- 35.62
- Ask
- 35.92
- Plus Bas
- 35.52
- Plus Haut
- 35.66
- Volume
- 503
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- 4.03%
- Changement à 6 Mois
- 22.11%
- Changement Annuel
- 22.62%
