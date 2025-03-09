FiyatlarBölümler
DHCNL
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

18.9100 USD 0.4480 (2.31%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DHCNL fiyatı bugün -2.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.8000 ve Yüksek fiyatı olarak 19.2000 aralığında işlem gördü.

Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.8000 19.2000
Yıllık aralık
14.2000 19.5100
Önceki kapanış
19.3580
Açılış
19.2000
Satış
18.9100
Alış
18.9130
Düşük
18.8000
Yüksek
19.2000
Hacim
46
Günlük değişim
-2.31%
Aylık değişim
6.84%
6 aylık değişim
27.68%
Yıllık değişim
8.99%
