DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046
19.0400 USD 0.2300 (1.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHCNL за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.6550, а максимальная — 19.3000.
Следите за динамикой Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.6550 19.3000
Годовой диапазон
14.2000 19.5100
- Предыдущее закрытие
- 18.8100
- Open
- 18.7380
- Bid
- 19.0400
- Ask
- 19.0430
- Low
- 18.6550
- High
- 19.3000
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- 7.57%
- 6-месячное изменение
- 28.56%
- Годовое изменение
- 9.74%
