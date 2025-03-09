КотировкиРазделы
Валюты / DHCNL
Назад в Рынок акций США

DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

19.0400 USD 0.2300 (1.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DHCNL за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.6550, а максимальная — 19.3000.

Следите за динамикой Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DHCNL

Дневной диапазон
18.6550 19.3000
Годовой диапазон
14.2000 19.5100
Предыдущее закрытие
18.8100
Open
18.7380
Bid
19.0400
Ask
19.0430
Low
18.6550
High
19.3000
Объем
41
Дневное изменение
1.22%
Месячное изменение
7.57%
6-месячное изменение
28.56%
Годовое изменение
9.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.