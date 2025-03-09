QuotazioniSezioni
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

18.9100 USD 0.4480 (2.31%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DHCNL ha avuto una variazione del -2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.8000 e ad un massimo di 19.2000.

Segui le dinamiche di Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.8000 19.2000
Intervallo Annuale
14.2000 19.5100
Chiusura Precedente
19.3580
Apertura
19.2000
Bid
18.9100
Ask
18.9130
Minimo
18.8000
Massimo
19.2000
Volume
46
Variazione giornaliera
-2.31%
Variazione Mensile
6.84%
Variazione Semestrale
27.68%
Variazione Annuale
8.99%
