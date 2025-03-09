Valute / DHCNL
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046
18.9100 USD 0.4480 (2.31%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DHCNL ha avuto una variazione del -2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.8000 e ad un massimo di 19.2000.
Segui le dinamiche di Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DHCNL News
Intervallo Giornaliero
18.8000 19.2000
Intervallo Annuale
14.2000 19.5100
- Chiusura Precedente
- 19.3580
- Apertura
- 19.2000
- Bid
- 18.9100
- Ask
- 18.9130
- Minimo
- 18.8000
- Massimo
- 19.2000
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -2.31%
- Variazione Mensile
- 6.84%
- Variazione Semestrale
- 27.68%
- Variazione Annuale
- 8.99%
20 settembre, sabato