DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

18.9800 USD 0.0600 (0.32%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DHCNL de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.8950, mientras que el máximo ha alcanzado 19.1278.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.8950 19.1278
Rango anual
14.2000 19.5100
Cierres anteriores
19.0400
Open
19.0850
Bid
18.9800
Ask
18.9830
Low
18.8950
High
19.1278
Volumen
28
Cambio diario
-0.32%
Cambio mensual
7.23%
Cambio a 6 meses
28.16%
Cambio anual
9.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B