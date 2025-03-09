Divisas / DHCNL
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046
18.9800 USD 0.0600 (0.32%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DHCNL de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.8950, mientras que el máximo ha alcanzado 19.1278.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DHCNL News
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trade War Redux
- Diversified Healthcare Trust: Increase In Secured Debt Will Undermine Baby Bonds (DHC)
- Tariff Turbulence
Rango diario
18.8950 19.1278
Rango anual
14.2000 19.5100
- Cierres anteriores
- 19.0400
- Open
- 19.0850
- Bid
- 18.9800
- Ask
- 18.9830
- Low
- 18.8950
- High
- 19.1278
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- -0.32%
- Cambio mensual
- 7.23%
- Cambio a 6 meses
- 28.16%
- Cambio anual
- 9.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B