DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

18.9100 USD 0.4480 (2.31%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DHCNL a changé de -2.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.8000 et à un maximum de 19.2000.

Suivez la dynamique Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
18.8000 19.2000
Range Annuel
14.2000 19.5100
Clôture Précédente
19.3580
Ouverture
19.2000
Bid
18.9100
Ask
18.9130
Plus Bas
18.8000
Plus Haut
19.2000
Volume
46
Changement quotidien
-2.31%
Changement Mensuel
6.84%
Changement à 6 Mois
27.68%
Changement Annuel
8.99%
20 septembre, samedi