DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

18.9000 USD 0.0900 (0.48%)
Sector: Real Estate Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

DHCNL exchange rate has changed by 0.48% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 18.6550 and at a high of 19.0100.

Follow Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046 dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
18.6550 19.0100
Year Range
14.2000 19.5100
Previous Close
18.8100
Open
18.7380
Bid
18.9000
Ask
18.9030
Low
18.6550
High
19.0100
Volume
25
Daily Change
0.48%
Month Change
6.78%
6 Months Change
27.62%
Year Change
8.93%
