DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046
18.9800 USD 0.0600 (0.32%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DHCNL para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.8950 e o mais alto foi 19.1278.
Veja a dinâmica do par de moedas Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DHCNL Notícias
Faixa diária
18.8950 19.1278
Faixa anual
14.2000 19.5100
- Fechamento anterior
- 19.0400
- Open
- 19.0850
- Bid
- 18.9800
- Ask
- 18.9830
- Low
- 18.8950
- High
- 19.1278
- Volume
- 28
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- 7.23%
- Mudança de 6 meses
- 28.16%
- Mudança anual
- 9.39%
