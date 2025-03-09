Währungen / DHCNL
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046
19.3580 USD 0.3780 (1.99%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHCNL hat sich für heute um 1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.0100 bis zu einem Hoch von 19.3580 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.0100 19.3580
Jahresspanne
14.2000 19.5100
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.9800
- Eröffnung
- 19.0100
- Bid
- 19.3580
- Ask
- 19.3610
- Tief
- 19.0100
- Hoch
- 19.3580
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 1.99%
- Monatsänderung
- 9.37%
- 6-Monatsänderung
- 30.71%
- Jahresänderung
- 11.57%
