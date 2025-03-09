KurseKategorien
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

19.3580 USD 0.3780 (1.99%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DHCNL hat sich für heute um 1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.0100 bis zu einem Hoch von 19.3580 gehandelt.

Verfolgen Sie die Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.0100 19.3580
Jahresspanne
14.2000 19.5100
Vorheriger Schlusskurs
18.9800
Eröffnung
19.0100
Bid
19.3580
Ask
19.3610
Tief
19.0100
Hoch
19.3580
Volumen
12
Tagesänderung
1.99%
Monatsänderung
9.37%
6-Monatsänderung
30.71%
Jahresänderung
11.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K