通貨 / DHCNL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046
19.3580 USD 0.3780 (1.99%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHCNLの今日の為替レートは、1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり19.0100の安値と19.3580の高値で取引されました。
Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHCNL News
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trade War Redux
- Diversified Healthcare Trust: Increase In Secured Debt Will Undermine Baby Bonds (DHC)
- Tariff Turbulence
1日のレンジ
19.0100 19.3580
1年のレンジ
14.2000 19.5100
- 以前の終値
- 18.9800
- 始値
- 19.0100
- 買値
- 19.3580
- 買値
- 19.3610
- 安値
- 19.0100
- 高値
- 19.3580
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 1.99%
- 1ヶ月の変化
- 9.37%
- 6ヶ月の変化
- 30.71%
- 1年の変化
- 11.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K