クォートセクション
通貨 / DHCNL
DHCNL: Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046

19.3580 USD 0.3780 (1.99%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DHCNLの今日の為替レートは、1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり19.0100の安値と19.3580の高値で取引されました。

Diversified Healthcare Trust - 6.25% Senior Notes Due 2046ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.0100 19.3580
1年のレンジ
14.2000 19.5100
以前の終値
18.9800
始値
19.0100
買値
19.3580
買値
19.3610
安値
19.0100
高値
19.3580
出来高
12
1日の変化
1.99%
1ヶ月の変化
9.37%
6ヶ月の変化
30.71%
1年の変化
11.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K