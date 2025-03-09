FiyatlarBölümler
Dövizler / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042

17.9000 USD 0.1250 (0.69%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DHCNI fiyatı bugün -0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.8000 ve Yüksek fiyatı olarak 18.0000 aralığında işlem gördü.

Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.8000 18.0000
Yıllık aralık
12.9700 18.2900
Önceki kapanış
18.0250
Açılış
18.0000
Satış
17.9000
Alış
17.9030
Düşük
17.8000
Yüksek
18.0000
Hacim
43
Günlük değişim
-0.69%
Aylık değişim
10.49%
6 aylık değişim
33.98%
Yıllık değişim
7.83%
