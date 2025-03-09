Dövizler / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042
17.9000 USD 0.1250 (0.69%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DHCNI fiyatı bugün -0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.8000 ve Yüksek fiyatı olarak 18.0000 aralığında işlem gördü.
Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
17.8000 18.0000
Yıllık aralık
12.9700 18.2900
- Önceki kapanış
- 18.0250
- Açılış
- 18.0000
- Satış
- 17.9000
- Alış
- 17.9030
- Düşük
- 17.8000
- Yüksek
- 18.0000
- Hacim
- 43
- Günlük değişim
- -0.69%
- Aylık değişim
- 10.49%
- 6 aylık değişim
- 33.98%
- Yıllık değişim
- 7.83%
21 Eylül, Pazar