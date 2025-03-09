КотировкиРазделы
Валюты / DHCNI
Назад в Рынок акций США

DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042

18.2400 USD 0.7150 (4.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DHCNI за сегодня изменился на 4.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.1687, а максимальная — 18.2400.

Следите за динамикой Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DHCNI

Дневной диапазон
17.1687 18.2400
Годовой диапазон
12.9700 18.2900
Предыдущее закрытие
17.5250
Open
17.6600
Bid
18.2400
Ask
18.2430
Low
17.1687
High
18.2400
Объем
36
Дневное изменение
4.08%
Месячное изменение
12.59%
6-месячное изменение
36.53%
Годовое изменение
9.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.