Валюты / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042
18.2400 USD 0.7150 (4.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHCNI за сегодня изменился на 4.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.1687, а максимальная — 18.2400.
Следите за динамикой Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DHCNI
Дневной диапазон
17.1687 18.2400
Годовой диапазон
12.9700 18.2900
- Предыдущее закрытие
- 17.5250
- Open
- 17.6600
- Bid
- 18.2400
- Ask
- 18.2430
- Low
- 17.1687
- High
- 18.2400
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 4.08%
- Месячное изменение
- 12.59%
- 6-месячное изменение
- 36.53%
- Годовое изменение
- 9.88%
