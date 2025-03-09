货币 / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042
18.1500 USD 0.0900 (0.49%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DHCNI汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点18.1500和高点18.1500进行交易。
关注Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHCNI新闻
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trade War Redux
- Diversified Healthcare Trust: Increase In Secured Debt Will Undermine Baby Bonds (DHC)
- Tariff Turbulence
日范围
18.1500 18.1500
年范围
12.9700 18.2900
- 前一天收盘价
- 18.2400
- 开盘价
- 18.1500
- 卖价
- 18.1500
- 买价
- 18.1530
- 最低价
- 18.1500
- 最高价
- 18.1500
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.49%
- 月变化
- 12.04%
- 6个月变化
- 35.85%
- 年变化
- 9.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值