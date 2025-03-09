Moedas / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042
18.1500 USD 0.0900 (0.49%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DHCNI para hoje mudou para -0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.0750 e o mais alto foi 18.1500.
Veja a dinâmica do par de moedas Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DHCNI Notícias
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trade War Redux
- Diversified Healthcare Trust: Increase In Secured Debt Will Undermine Baby Bonds (DHC)
- Tariff Turbulence
Faixa diária
18.0750 18.1500
Faixa anual
12.9700 18.2900
- Fechamento anterior
- 18.2400
- Open
- 18.1500
- Bid
- 18.1500
- Ask
- 18.1530
- Low
- 18.0750
- High
- 18.1500
- Volume
- 35
- Mudança diária
- -0.49%
- Mudança mensal
- 12.04%
- Mudança de 6 meses
- 35.85%
- Mudança anual
- 9.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh