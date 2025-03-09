Divisas / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042
18.1500 USD 0.0900 (0.49%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DHCNI de hoy ha cambiado un -0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.0750, mientras que el máximo ha alcanzado 18.1500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DHCNI News
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trade War Redux
- Diversified Healthcare Trust: Increase In Secured Debt Will Undermine Baby Bonds (DHC)
- Tariff Turbulence
Rango diario
18.0750 18.1500
Rango anual
12.9700 18.2900
- Cierres anteriores
- 18.2400
- Open
- 18.1500
- Bid
- 18.1500
- Ask
- 18.1530
- Low
- 18.0750
- High
- 18.1500
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- -0.49%
- Cambio mensual
- 12.04%
- Cambio a 6 meses
- 35.85%
- Cambio anual
- 9.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B