DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042

18.1500 USD 0.0900 (0.49%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DHCNI de hoy ha cambiado un -0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.0750, mientras que el máximo ha alcanzado 18.1500.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.0750 18.1500
Rango anual
12.9700 18.2900
Cierres anteriores
18.2400
Open
18.1500
Bid
18.1500
Ask
18.1530
Low
18.0750
High
18.1500
Volumen
35
Cambio diario
-0.49%
Cambio mensual
12.04%
Cambio a 6 meses
35.85%
Cambio anual
9.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B