DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042

17.9000 USD 0.1250 (0.69%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DHCNI ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.8000 e ad un massimo di 18.0000.

Segui le dinamiche di Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.8000 18.0000
Intervallo Annuale
12.9700 18.2900
Chiusura Precedente
18.0250
Apertura
18.0000
Bid
17.9000
Ask
17.9030
Minimo
17.8000
Massimo
18.0000
Volume
43
Variazione giornaliera
-0.69%
Variazione Mensile
10.49%
Variazione Semestrale
33.98%
Variazione Annuale
7.83%
