Valute / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042
17.9000 USD 0.1250 (0.69%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DHCNI ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.8000 e ad un massimo di 18.0000.
Segui le dinamiche di Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.8000 18.0000
Intervallo Annuale
12.9700 18.2900
- Chiusura Precedente
- 18.0250
- Apertura
- 18.0000
- Bid
- 17.9000
- Ask
- 17.9030
- Minimo
- 17.8000
- Massimo
- 18.0000
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -0.69%
- Variazione Mensile
- 10.49%
- Variazione Semestrale
- 33.98%
- Variazione Annuale
- 7.83%
20 settembre, sabato