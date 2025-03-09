CotationsSections
Devises / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042

17.9000 USD 0.1250 (0.69%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DHCNI a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.8000 et à un maximum de 18.0000.

Suivez la dynamique Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.8000 18.0000
Range Annuel
12.9700 18.2900
Clôture Précédente
18.0250
Ouverture
18.0000
Bid
17.9000
Ask
17.9030
Plus Bas
17.8000
Plus Haut
18.0000
Volume
43
Changement quotidien
-0.69%
Changement Mensuel
10.49%
Changement à 6 Mois
33.98%
Changement Annuel
7.83%
