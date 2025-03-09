Währungen / DHCNI
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042
18.0250 USD 0.1250 (0.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHCNI hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.0000 bis zu einem Hoch von 18.2500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DHCNI News
- Diversified Healthcare Trust (DHC): Debt Composition And Cash Flow Weigh On Baby Bonds
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trade War Redux
- Diversified Healthcare Trust: Increase In Secured Debt Will Undermine Baby Bonds (DHC)
- Tariff Turbulence
Tagesspanne
18.0000 18.2500
Jahresspanne
12.9700 18.2900
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.1500
- Eröffnung
- 18.0000
- Bid
- 18.0250
- Ask
- 18.0280
- Tief
- 18.0000
- Hoch
- 18.2500
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 11.27%
- 6-Monatsänderung
- 34.92%
- Jahresänderung
- 8.58%
