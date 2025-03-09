KurseKategorien
DHCNI: Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042

18.0250 USD 0.1250 (0.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DHCNI hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.0000 bis zu einem Hoch von 18.2500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Diversified Healthcare Trust - 5.625% Senior Notes due 2042-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.0000 18.2500
Jahresspanne
12.9700 18.2900
Vorheriger Schlusskurs
18.1500
Eröffnung
18.0000
Bid
18.0250
Ask
18.0280
Tief
18.0000
Hoch
18.2500
Volumen
34
Tagesänderung
-0.69%
Monatsänderung
11.27%
6-Monatsänderung
34.92%
Jahresänderung
8.58%
