Dövizler / DFIN
DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc
53.14 USD 0.29 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DFIN fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.69 ve Yüksek fiyatı olarak 53.62 aralığında işlem gördü.
Donnelley Financial Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFIN haberleri
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Donnelley Financial Solutions earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Donnelley Financial price target raised to $74 from $64 at DA Davidson
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Rich Sparkle Stock: An IPO That Grows As Others Go Public (Pending:ANPA)
- Donnelley Financial Solutions: Sitting This One Out On Heightened Risks (NYSE:DFIN)
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Donnelley: Valuation Reflects Skepticism, DFIN Is Undervalued (DFIN)
Günlük aralık
52.69 53.62
Yıllık aralık
37.82 69.93
- Önceki kapanış
- 53.43
- Açılış
- 53.35
- Satış
- 53.14
- Alış
- 53.44
- Düşük
- 52.69
- Yüksek
- 53.62
- Hacim
- 665
- Günlük değişim
- -0.54%
- Aylık değişim
- -4.84%
- 6 aylık değişim
- 21.82%
- Yıllık değişim
- -19.24%
21 Eylül, Pazar