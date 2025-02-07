FiyatlarBölümler
Dövizler / DFIN
Geri dön - Hisse senetleri

DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc

53.14 USD 0.29 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DFIN fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.69 ve Yüksek fiyatı olarak 53.62 aralığında işlem gördü.

Donnelley Financial Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFIN haberleri

Günlük aralık
52.69 53.62
Yıllık aralık
37.82 69.93
Önceki kapanış
53.43
Açılış
53.35
Satış
53.14
Alış
53.44
Düşük
52.69
Yüksek
53.62
Hacim
665
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
-4.84%
6 aylık değişim
21.82%
Yıllık değişim
-19.24%
21 Eylül, Pazar