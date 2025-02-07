통화 / DFIN
DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc
53.14 USD 0.29 (0.54%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DFIN 환율이 오늘 -0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.69이고 고가는 53.62이었습니다.
Donnelley Financial Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DFIN News
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Donnelley Financial Solutions earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Donnelley Financial price target raised to $74 from $64 at DA Davidson
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Rich Sparkle Stock: An IPO That Grows As Others Go Public (Pending:ANPA)
- Donnelley Financial Solutions: Sitting This One Out On Heightened Risks (NYSE:DFIN)
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Donnelley: Valuation Reflects Skepticism, DFIN Is Undervalued (DFIN)
일일 변동 비율
52.69 53.62
년간 변동
37.82 69.93
20 9월, 토요일