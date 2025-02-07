Valute / DFIN
DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc
53.14 USD 0.29 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DFIN ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.69 e ad un massimo di 53.62.
Segui le dinamiche di Donnelley Financial Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
52.69 53.62
Intervallo Annuale
37.82 69.93
- Chiusura Precedente
- 53.43
- Apertura
- 53.35
- Bid
- 53.14
- Ask
- 53.44
- Minimo
- 52.69
- Massimo
- 53.62
- Volume
- 665
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- -4.84%
- Variazione Semestrale
- 21.82%
- Variazione Annuale
- -19.24%
20 settembre, sabato