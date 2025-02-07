Devises / DFIN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc
53.14 USD 0.29 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DFIN a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.69 et à un maximum de 53.62.
Suivez la dynamique Donnelley Financial Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFIN Nouvelles
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Donnelley Financial Solutions earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Donnelley Financial price target raised to $74 from $64 at DA Davidson
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Rich Sparkle Stock: An IPO That Grows As Others Go Public (Pending:ANPA)
- Donnelley Financial Solutions: Sitting This One Out On Heightened Risks (NYSE:DFIN)
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Donnelley: Valuation Reflects Skepticism, DFIN Is Undervalued (DFIN)
Range quotidien
52.69 53.62
Range Annuel
37.82 69.93
- Clôture Précédente
- 53.43
- Ouverture
- 53.35
- Bid
- 53.14
- Ask
- 53.44
- Plus Bas
- 52.69
- Plus Haut
- 53.62
- Volume
- 665
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- -4.84%
- Changement à 6 Mois
- 21.82%
- Changement Annuel
- -19.24%
20 septembre, samedi