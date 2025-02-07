Валюты / DFIN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc
53.38 USD 0.48 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DFIN за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.67, а максимальная — 53.89.
Следите за динамикой Donnelley Financial Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DFIN
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Donnelley Financial Solutions earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Donnelley Financial price target raised to $74 from $64 at DA Davidson
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Rich Sparkle Stock: An IPO That Grows As Others Go Public (Pending:ANPA)
- Donnelley Financial Solutions: Sitting This One Out On Heightened Risks (NYSE:DFIN)
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Donnelley: Valuation Reflects Skepticism, DFIN Is Undervalued (DFIN)
Дневной диапазон
52.67 53.89
Годовой диапазон
37.82 69.93
- Предыдущее закрытие
- 53.86
- Open
- 53.57
- Bid
- 53.38
- Ask
- 53.68
- Low
- 52.67
- High
- 53.89
- Объем
- 460
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- -4.41%
- 6-месячное изменение
- 22.38%
- Годовое изменение
- -18.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.