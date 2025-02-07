KurseKategorien
DFIN
DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc

53.29 USD 0.14 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DFIN hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.29 bis zu einem Hoch von 53.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Donnelley Financial Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
53.29 53.40
Jahresspanne
37.82 69.93
Vorheriger Schlusskurs
53.43
Eröffnung
53.35
Bid
53.29
Ask
53.59
Tief
53.29
Hoch
53.40
Volumen
13
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
-4.57%
6-Monatsänderung
22.17%
Jahresänderung
-19.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K