DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc
53.43 USD 0.02 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DFINの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり53.36の安値と54.05の高値で取引されました。
Donnelley Financial Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
53.36 54.05
1年のレンジ
37.82 69.93
- 以前の終値
- 53.41
- 始値
- 53.73
- 買値
- 53.43
- 買値
- 53.73
- 安値
- 53.36
- 高値
- 54.05
- 出来高
- 401
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- -4.32%
- 6ヶ月の変化
- 22.49%
- 1年の変化
- -18.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K