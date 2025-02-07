货币 / DFIN
DFIN: Donnelley Financial Solutions Inc
54.46 USD 1.08 (2.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DFIN汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点53.74和高点54.53进行交易。
关注Donnelley Financial Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DFIN新闻
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Donnelley Financial Solutions earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Donnelley Financial price target raised to $74 from $64 at DA Davidson
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Rich Sparkle Stock: An IPO That Grows As Others Go Public (Pending:ANPA)
- Donnelley Financial Solutions: Sitting This One Out On Heightened Risks (NYSE:DFIN)
- Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Donnelley: Valuation Reflects Skepticism, DFIN Is Undervalued (DFIN)
日范围
53.74 54.53
年范围
37.82 69.93
- 前一天收盘价
- 53.38
- 开盘价
- 53.74
- 卖价
- 54.46
- 买价
- 54.76
- 最低价
- 53.74
- 最高价
- 54.53
- 交易量
- 46
- 日变化
- 2.02%
- 月变化
- -2.47%
- 6个月变化
- 24.85%
- 年变化
- -17.23%
