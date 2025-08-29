FiyatlarBölümler
DE: Deere & Company

469.83 USD 6.15 (1.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DE fiyatı bugün -1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 468.85 ve Yüksek fiyatı olarak 477.73 aralığında işlem gördü.

Deere & Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
468.85 477.73
Yıllık aralık
387.03 533.78
Önceki kapanış
475.98
Açılış
476.00
Satış
469.83
Alış
470.13
Düşük
468.85
Yüksek
477.73
Hacim
2.667 K
Günlük değişim
-1.29%
Aylık değişim
-0.72%
6 aylık değişim
0.01%
Yıllık değişim
13.16%
21 Eylül, Pazar