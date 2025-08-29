KurseKategorien
DE: Deere & Company

475.98 USD 6.86 (1.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DE hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 466.00 bis zu einem Hoch von 478.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Deere & Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
466.00 478.13
Jahresspanne
387.03 533.78
Vorheriger Schlusskurs
469.12
Eröffnung
468.66
Bid
475.98
Ask
476.28
Tief
466.00
Hoch
478.13
Volumen
3.243 K
Tagesänderung
1.46%
Monatsänderung
0.58%
6-Monatsänderung
1.32%
Jahresänderung
14.64%
