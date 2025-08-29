Währungen / DE
DE: Deere & Company
475.98 USD 6.86 (1.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DE hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 466.00 bis zu einem Hoch von 478.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Deere & Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DE News
Tagesspanne
466.00 478.13
Jahresspanne
387.03 533.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 469.12
- Eröffnung
- 468.66
- Bid
- 475.98
- Ask
- 476.28
- Tief
- 466.00
- Hoch
- 478.13
- Volumen
- 3.243 K
- Tagesänderung
- 1.46%
- Monatsänderung
- 0.58%
- 6-Monatsänderung
- 1.32%
- Jahresänderung
- 14.64%
