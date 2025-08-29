통화 / DE
DE: Deere & Company
469.83 USD 6.15 (1.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DE 환율이 오늘 -1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 468.85이고 고가는 477.73이었습니다.
Deere & Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
468.85 477.73
년간 변동
387.03 533.78
- 이전 종가
- 475.98
- 시가
- 476.00
- Bid
- 469.83
- Ask
- 470.13
- 저가
- 468.85
- 고가
- 477.73
- 볼륨
- 2.667 K
- 일일 변동
- -1.29%
- 월 변동
- -0.72%
- 6개월 변동
- 0.01%
- 년간 변동율
- 13.16%
