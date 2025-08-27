Валюты / DE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DE: Deere & Company
468.71 USD 0.36 (0.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DE за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 466.88, а максимальная — 475.50.
Следите за динамикой Deere & Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DE
- DE or AGCO: Which Farm Equipment Stock Offers Better Upside Now?
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Best Dividend Stocks to Buy: Deere vs. Caterpillar
- USDA Forecasts Lower Crop Receipts: Will DE Manage the Pressure?
- Deere Stock Analysis: Buy or Sell This Dividend Stock?
- Deere & Company (DE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Can Deere Maintain Its Dividend Yield Edge Amid Industry Weakness?
- Bessent dismisses costs of tariffs, but says U.S. would have to give huge refunds if they’re overturned
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- AI ‘Still Driving the Bus’ as SoFi Technologies (SOFI) Revs Up New ETF - TipRanks.com
- SoFi Launches Agentic AI ETF Amid Sector Frenzy
- AGCO vs. DE: Which Stock Is the Better Value Option?
- Deere Acquires GUSS Automation: Set to Lead Farming Innovation?
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Deere Share Price Gains 13% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Is Deere (DE) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Titan Machinery Earnings Beat Estimates in Q2, Revenues Fall Y/Y
- CAT May Face $1.8B Tariff Impacts This Year: Are Margins at Risk?
- Deciphering Deere (DE) International Revenue Trends
- Investors Heavily Search Deere & Company (DE): Here is What You Need to Know
- German retail sales fall more than expected, import prices down
- CAT vs. DE: Which Heavy Machinery Stock Looks More Promising?
Дневной диапазон
466.88 475.50
Годовой диапазон
387.03 533.78
- Предыдущее закрытие
- 469.07
- Open
- 470.19
- Bid
- 468.71
- Ask
- 469.01
- Low
- 466.88
- High
- 475.50
- Объем
- 2.749 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- -0.23%
- Годовое изменение
- 12.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.