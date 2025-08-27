КотировкиРазделы
DE: Deere & Company

468.71 USD 0.36 (0.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DE за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 466.88, а максимальная — 475.50.

Следите за динамикой Deere & Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
466.88 475.50
Годовой диапазон
387.03 533.78
Предыдущее закрытие
469.07
Open
470.19
Bid
468.71
Ask
469.01
Low
466.88
High
475.50
Объем
2.749 K
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
-0.96%
6-месячное изменение
-0.23%
Годовое изменение
12.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.