货币 / DE
DE: Deere & Company
468.71 USD 0.36 (0.08%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DE汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点466.88和高点475.50进行交易。
关注Deere & Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
466.88 475.50
年范围
387.03 533.78
- 前一天收盘价
- 469.07
- 开盘价
- 470.19
- 卖价
- 468.71
- 买价
- 469.01
- 最低价
- 466.88
- 最高价
- 475.50
- 交易量
- 2.749 K
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- -0.96%
- 6个月变化
- -0.23%
- 年变化
- 12.89%
