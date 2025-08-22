Dövizler / DCI
DCI: Donaldson Company Inc
81.08 USD 0.65 (0.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DCI fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.86 ve Yüksek fiyatı olarak 81.98 aralığında işlem gördü.
Donaldson Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
80.86 81.98
Yıllık aralık
57.46 83.31
- Önceki kapanış
- 81.73
- Açılış
- 81.98
- Satış
- 81.08
- Alış
- 81.38
- Düşük
- 80.86
- Yüksek
- 81.98
- Hacim
- 990
- Günlük değişim
- -0.80%
- Aylık değişim
- 2.24%
- 6 aylık değişim
- 21.32%
- Yıllık değişim
- 9.97%
21 Eylül, Pazar