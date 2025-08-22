FiyatlarBölümler
Dövizler / DCI
DCI: Donaldson Company Inc

81.08 USD 0.65 (0.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DCI fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.86 ve Yüksek fiyatı olarak 81.98 aralığında işlem gördü.

Donaldson Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

DCI haberleri

Günlük aralık
80.86 81.98
Yıllık aralık
57.46 83.31
Önceki kapanış
81.73
Açılış
81.98
Satış
81.08
Alış
81.38
Düşük
80.86
Yüksek
81.98
Hacim
990
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
2.24%
6 aylık değişim
21.32%
Yıllık değişim
9.97%
21 Eylül, Pazar