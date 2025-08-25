CotationsSections
Devises / DCI
Retour à Actions

DCI: Donaldson Company Inc

81.08 USD 0.65 (0.80%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DCI a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.86 et à un maximum de 81.98.

Suivez la dynamique Donaldson Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DCI Nouvelles

Range quotidien
80.86 81.98
Range Annuel
57.46 83.31
Clôture Précédente
81.73
Ouverture
81.98
Bid
81.08
Ask
81.38
Plus Bas
80.86
Plus Haut
81.98
Volume
990
Changement quotidien
-0.80%
Changement Mensuel
2.24%
Changement à 6 Mois
21.32%
Changement Annuel
9.97%
20 septembre, samedi