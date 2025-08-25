Devises / DCI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DCI: Donaldson Company Inc
81.08 USD 0.65 (0.80%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DCI a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.86 et à un maximum de 81.98.
Suivez la dynamique Donaldson Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCI Nouvelles
- Are Industrial Products Stocks Lagging DNOW INC (DNOW) This Year?
- Tetra Tech Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Donaldson à la conférence Morgan Stanley : perspectives de croissance stratégique
- Donaldson at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- Here's Why Donaldson (DCI) is a Strong Growth Stock
- Why Donaldson (DCI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Donaldson's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Company News for Aug 28, 2025
- Stifel raises Donaldson Company stock price target to $84 from $69
- Donaldson Q4 Review: Weathering The Tariffs Well (NYSE:DCI)
- Donaldson Company, Inc. (DCI) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Donaldson Company beats Q4 2025 earnings expectations
- Donaldson Sets Q4 Sales and EPS Records
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Why Donaldson (DCI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Donaldson Comp Inc stock hits all-time high at 79.0 USD
- Donaldson (DCI) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Donaldson earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Donaldson (DCI) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Donaldson Q4 2025 slides: Record earnings and growth across all segments
- Donaldson Posts 5% Revenue Gain in Q4
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Is Century Aluminum (CENX) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
Range quotidien
80.86 81.98
Range Annuel
57.46 83.31
- Clôture Précédente
- 81.73
- Ouverture
- 81.98
- Bid
- 81.08
- Ask
- 81.38
- Plus Bas
- 80.86
- Plus Haut
- 81.98
- Volume
- 990
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- 2.24%
- Changement à 6 Mois
- 21.32%
- Changement Annuel
- 9.97%
20 septembre, samedi