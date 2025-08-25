KurseKategorien
Währungen / DCI
Zurück zum Aktien

DCI: Donaldson Company Inc

81.73 USD 1.07 (1.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DCI hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.60 bis zu einem Hoch von 82.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Donaldson Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DCI News

Tagesspanne
80.60 82.06
Jahresspanne
57.46 83.31
Vorheriger Schlusskurs
80.66
Eröffnung
80.60
Bid
81.73
Ask
82.03
Tief
80.60
Hoch
82.06
Volumen
808
Tagesänderung
1.33%
Monatsänderung
3.06%
6-Monatsänderung
22.30%
Jahresänderung
10.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K