DCI: Donaldson Company Inc
81.73 USD 1.07 (1.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DCI hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.60 bis zu einem Hoch von 82.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Donaldson Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
80.60 82.06
Jahresspanne
57.46 83.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.66
- Eröffnung
- 80.60
- Bid
- 81.73
- Ask
- 82.03
- Tief
- 80.60
- Hoch
- 82.06
- Volumen
- 808
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- 3.06%
- 6-Monatsänderung
- 22.30%
- Jahresänderung
- 10.85%
