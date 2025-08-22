Валюты / DCI
DCI: Donaldson Company Inc
80.78 USD 0.30 (0.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DCI за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.45, а максимальная — 81.16.
Следите за динамикой Donaldson Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DCI
Дневной диапазон
80.45 81.16
Годовой диапазон
57.46 83.31
- Предыдущее закрытие
- 81.08
- Open
- 80.93
- Bid
- 80.78
- Ask
- 81.08
- Low
- 80.45
- High
- 81.16
- Объем
- 681
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 1.87%
- 6-месячное изменение
- 20.87%
- Годовое изменение
- 9.56%
